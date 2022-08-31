عضو بالتنسيقية: قرارات التموين الاستثنائية امتداد لخطة الرئيس الإصلاحية

قال أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرارات الاستثنائية اليوم، بدعم التموين، تعد امتدادا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إصلاح منظومة التموين، ما تترجمه القرارات والجهود الكبيرة التي يقوم بها الدكتور على مصيلحي وزير التموين، في اعادة ترتيب المنظومة بشأن البطاقات التموينية.

حديث الرئيس عن بطاقات التموين أصبح واقعا ملموسا

أضاف خالد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق عن بطاقات التموين وزيادة النقاط، وتنقيتها وتطوير المنظومة، اصبح واقع ملموس، مؤكدا أن رفع الدعم سيعود على البطاقات المستحقة لهذا الدعم وإعادة توزيعه مرة أخرى.

الطبقات الأكثر احتياجا لهم أكبر استفادة من حزمة القرارات الجديدة

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الطبقات الأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات، سيحققوا استفادة كبيرة من حزمة القرارات الجديدة بشأن التي تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة، التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.