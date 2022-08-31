كاثرين دونوف تظهر بالعلم الأوكراني قبل ساعات من تكريمها في فينيسيا

ظهرت الفنانة الفرنسية كاثرين دونوف مرتدية العلم الأوكراني، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق إطلاق الدورة الـ 79 مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يشهد تكريمها بجائزة الأسد الذهبي عن إنجاز مدى الحياة، وصعدت الممثلة على المسرح مرتدية العلم الأوكراني، لكنها قالت إنها لا تريد الإدلاء ببيان شفهي حول الحرب في أوكرانيا.

وقالت أيقونة السينما الفرنسية كاثرين دونوف: «أنا أدرك الأمر تمامًا مثل الكثير من الناس، وهذا هو سبب رغبتي في ارتداء العلم في المؤتمر الصحفي، لكنني لا أريد أن أعبر عن نفسي لأنه أسوأ، عقلي وروحي معهم كل يوم، ولكن ليس لدي أي تصريحات لأدلي بها»، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

تكريم كاثرين دونوف في مهرجان فينيسيا السينمائي بـ «الأسد الذهبي»

وتعود «دونوف» لمهرجان فينيسيا السينمائي بعد مرور أكثر من 50 عامًا على ظهورها الأول كفنانة في فيلم «Belle du Jour» للمخرج لويس بونويل عام 1967، حيث يتم تكريمها هذا العام في المهرجان بجائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، وقالت في كلمتها: «يبدو الأمر كما لو كان البارحة، لقد كان مهرجانًا مهمًا للغاية بالنسبة لي».

كاثرين دونوف: من الصعب تقييم حياتي المهنية

وكشفت الممثلة الفنسية أنها تجد صعوبة في تقييم حياتها المهنية، قائلة: «من الصعب دائمًا التوقف والنظر إلى الأشياء كما لو كنت قد قررت كل شيء، هناك الكثير من الحظ ولقاءات جيدة، وقرارات جيدة وأحيانًا سيئة، أو إن لم تكن سيئة فهي خاطئة، ليس كل شيء يخص الممثلين، نحن فقط جزء من الفيلم، في بعض الأحيان تتخذ قرارات جيدة ، لكن النتيجة ليست كما يفترض أن تكون».

كشفت الممثلة أنها خرجت لتوها من موقع تصوير الدراما الفرنسية «Lighthearted» حول العلاقة بين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك وزوجته برناديت، وستتوجه قريبًا إلى بلجيكا لتصوير الدراما الإنجليزية «Funny Birds»، إخراج هانا لادول وماركو لا فيا، وتدور أحداثه حول ثلاثة أجيال من النساء من نفس العائلة اللائي يتم إلقاؤهن معًا في مزرعة دجاج ريفية بسبب ظروف مأساوية.