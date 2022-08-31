جوليان مور عن ترأسها لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا: لم أتوقع ذلك أبدا

شاركت النجمة الأمريكية جوليان مور، التي تترأس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي «البندقية»، في مؤتمر صحفي، قبل انطلاق فعاليات الدورة 79 من المهرجان، اليوم الأربعاء، التي تستمر حتى 10 سبتمبر الجاري، حيث تحدثت عن مشاركتها الأولى في المهرجان عام 1986، عندما كانت ممثلة في مسلسل «As the World Turns».

وقالت جوليان مور: «لم أتوقع هذا أبدا في حياتي، ولو كنت أعرف حينها أنني سأترأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي، كنت سأقع في أحد القنوات المائية لمدينة فينيسيا بصراحة»، بحسب موقع «فارايتي».

جوليان مور: الفن يجب أن يتفوق على الأعمال التجارية

تأتي النسخة 79 من مهرجان فينيسيا، في الوقت الذي تكافح فيه دور السينما التقليدية للتعافي من جائحة كورونا، ما يثير تساؤلات حول جدواها المالية، خاصة في ظل وجود منصات البث الإلكتروني، إذ قالت الممثلة الأمريكية إن الفن يجب أن يتفوق على الأعمال التجارية، في أي نقاش حول مستقبل السينما.

وتابعت: «عندما نتحدث عن مستقبل السينما، فإنه غالبا ما يتحول إلى مستقبل الأعمال، وهذا ليس مستقبل الفن، ستكون هناك دائمًا أنظمة توصيل مختلفة.. كيف نعيش؟ وكيف يتقدم العالم ويتغير باستمرار؟ لكن الفن لا يتغير، يجد الناس دائمًا طرقًا جديدة لرواية القصص».

أضافت جوليان مور، الحائزة على جائزة الأوسكار، إنها تأمل في مشاهدة الأفلام التي تجعل قلبها ينبض بشكل أسرع خلال فترة وجودها كرئيس لجنة تحكيم للمسابقة الرسمية: «ليس لدي أي فكرة عما أتوقعه، ولدي هذه الأيام العشرة لمشاهدة الأفلام الـ23 في المنافسة، ولا أعرف كل يوم ما الذي سأشاهده، وكيف سيكون رد فعلي».

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي

ترأس جوليان مور لجنة تحكيم مؤلفة من 7 أعضاء، 3 نساء و4 رجال، إذ تضم أيضًا المخرجة الفرنسية أودري ديوان، الحائزة على جائزة الأسد الذهبي في البندقية العام الماضي، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي، المؤلف وكاتب السيناريو البريطاني كازو إيشيجورو، المخرج الإيطالي ليوناردو دي كوستانزو، الأرجنتيني ماريانو كوهن، والمخرج والمنتج الإسباني رودريجو سوروجوين.