الفرنسية كاثرين دينوف: لا أفكر في الاعتزال.. وأركز بشدة على الحاضر

أكدت أيقونة السينما الفرنسية كاثرين دينوف، أنّها لا تفكر في الاعتزال والتقاعد حاليا، وذلك قبل أيام قليلة من تكريمها في مهرجان فينيسيا السينمائي بجائزة «الأسد الذهبي» عن الإنجاز الإبداعي مدى الحياة، في حفل افتتاح الدورة الـ79، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضحت كاثرين دينوف، أنّ فكرة التقاعد ليست واردة بالنسبة لها، حتى مع بلوغها الـ78 عاما، قائلة: «لست مستعدة على الإطلاق لإجراء تقييم وظيفي، أنا أركز بشدة على الحاضر وقليلا على الماضي وحتى على المستقبل القريب»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

كاثرين دينوف: تكريمي في «فينسيا السينمائي» سلاح ذو حدين

وعن تكريمها في المهرجان الإيطالي، قالت أيقونة السينما الفرنسية، «سلاح ذو حدين، فهو تقدير للعمل المنجز على مر السنين، لكن في الوقت نفسه غالبًا ما يتم تقديمه بعد فوات الأوان، لذا من الأفضل أن يتم ذلك الآن، لا أريد الذهاب إلى مهرجان إذا لم أتمكن من الوقوف أو صعود السلالم».

على الرغم من أنها معروفة بحذرها بشأن حياتها الخاصة، إلا أنها كشفت عن إصابتها بسكتة دماغية خفيفة في 2019، أثناء التصوير مشهد من فيلم «Living» للمخرج إيمانويل بيركوت، قائلة: «بعد الحادث، عدت ببساطة إلى تصوير الفيلم لأنه كان من المهم بالنسبة لي الانتهاء منه؛ اعتقدت أنه سيجلب لي بعض الرضا».

كاثرين دينوف تجسد شخصية جاك شيراك في أحدث أفلامها «La Tortue»

وانتهت «دينوف» من تصوير فيلمها الأول منذ 3 سنوات، بعنوان «La Tortue» إخراج لي دوميناش، والذي تلعب فيه دور برناديت شيراك، أرملة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، قائلة: «لقد كانت تجربة ممتعة للغاية، حتى لو كان الفيلم عن رموز سياسية، فقد تم تصويره بروح الدعابة».