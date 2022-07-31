عرض «نزوح» لكندة علوش في مهرجان فينيسيا السينمائي 6 سبتمبر المقبل

يبدأ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي غدا فعالياته، وتستمر حتى يوم 10 من سبتمبر، وتم اختيار الفيلم الروائي نزوح بطولة كندة علوش والمخرجة سؤدد كعدان للمشاركة في النسخة 79 من المهرجان في قسم مسابقة Orizzonti Extra، ويعرض الفيلم يوم الثلاثاء 6 سبتمبر في سالا جياردينو.

تدور أحداث فيلم نزوح، في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة وتقوم بدورها هالة زين ذات الـ14 عامًا، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر ويجسد دوره نزار العاني، الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة وتجسد دورها كندة علوش، على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز وهو الفنان سامر المصري الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

قصة وأحداث فيلم نزوح

وكان مشروع الفيلم قد حصل على جائزة باومي للسيناريو من برلين، وفي مهرجان كان السينمائي فاز بجائزة تلفزيون ARTE، وجائزة سورفوند، ضمن ورشة سينيفونداسيون، كما نال دعماً من تورينو فيلم لاب ومؤسسة الدوحة للأفلام، معهد الفيلم البريطاني، منحة تمويل الياناصيب الوطني.

الفيلم الذي يعرض في مهرجان فينيسيا من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة زجل للإنتاج، وشركة بيركلي ميديا جروب «يو فاي سوين»، ويشارك في الإنتاج أكس نيلو «مارك بوردور».

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم مع كندة علوش، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.