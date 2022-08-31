فريق عمل «يساوي صفر» يحتفل بانتهاء التصوير في ستوديو مصر

أنهى المخرج ممدوح زكي تصوير أحدث أعماله التلفزيونية بعنوان «يساوي صفر» صباح اليوم من داخل بلاتوهات ستوديو مصر بمنطقة الهرم.

أبطال مسلسل «يساوي صفر»

المسلسل من بطولة كلا من فريال يوسف، عبدالرحيم حسن، حسن عيد، أسامة عبدالله، عفاف رشاد، احمد سعد ميشو، محمد نصر، هاني التابعي، نسمة محمود، محمود كمال مكيو، أسما عصام، ريم عبدالحليم، مستشار إعلامي محمد بدر، مخرج منفذ يوسف الوكيل، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمد الشوبري، إنتاج سليمان جروب للمنتج خالد سليمان، تأليف: محمد إبراهيم عوض وشيماء سامي، ومن إخراج ممدوح زكي.

أحداث مسلسل «يساوي صفر»

«يساوي صفر» هو مسلسل تشويقي مكون من 10 حلقات متصلة، تدور قصته حول «صافي» التي تختفي والدتها في ظروف غامضة ويتم قتل خادمتها، فتحوم الشبهات حول كل سكان منزلها حتى أصبح الشك يطال كل فرد من أبطال العمل، فما علاقة اختفاء أم صافي بقتل الخادمة وعثورهم على بردية اثرية؟ كل ذلك سيتم الكشف عنه خلال الحلقة الأخيرة من احداث المسلسل.

ممدوح زكي يتحدث عن مسلسل «يساوي صفر»

وصرح المخرج ممدوح زكي بأنه سعيد بإنجاز المسلسل في فترة قصيرة جدًا بفضل الله، وفريق عمل محترم ساعد في إتمام المهمة على أكمل وجه سواء الممثلين أمام الكاميرا أو الفنيين خلف الكاميرا.

وأضاف زكي، أن آخر ما تم تصويره عبارة عن مشهد صامت لمعظم أبطال العمل في «كوريدور» مبنى النيابة، وسيتم عمل مكساج لتسجيلات صوتية لكل منهم على حدة كنوع من أنواع تأنيب الضمير من خلال فلاش باك صوتي.

واختتم التصوير بتجمع فريق العمل حول تورتة المسلسل وقاموا بتقطيعها آملين في نجاحه بعد عرضه قريبًا على إحدى القنوات الفضائية.