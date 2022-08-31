إعلان موعد فتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موعد فتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، التي تنطلق في يناير 2023.

موعد الاشتراك في معرض الكتاب 2023

وقال الحاج علي، في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على قرار اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فقد تقرر فتح باب الاشتراك للمعرض في دورتة 54، لعام 2023، بداية من 15 سبتمبر المقبل حتى 15 أكتوبر 2022.

وتابع: «على الناشرين المسجلين على منصة المعرض، ولهم حساب بمراجعة حساباتهم، بدءًا من فتح باب الاشتراك للمعرض، والناشرين الذين ليس لهم حساب على منصة المعرض عليهم، البدء بتسجيل حساب لهم بالمنصة».

اختيار صلاح جاهين شخصية معؤض الكتاب

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، في إطار الاستعداد للمعرض، اختيار الشاعر صلاح جاهين، شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والتي تحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف بها.