محافظ دمياط تفتتح معرض الكتاب براس البر في دورته الثالثة

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مساء اليوم السبت ، الدورة الثالثة من معرض الكتاب بشارع النيل بمدينة رأس البر ، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب و هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء محمد همام سكرتيرعام المحافظة.

معرض على مساحة 1000 متر

وتفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أجنحة المعرض الذى جاء على مساحة 1000 متر مربع و تستمر فعالياته حتى 29 أغسطس الجارى، كما جاء بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب و الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب والوثائق القومية و أيضاً مشاركة الادارة العامة للثقافة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لاول مرة هذا إلى جانب 23 دار نشر، حيث يضم نخبة مختارة من الإصدارات المتنوعة للكتب بالمجالات المختلفة والتى تم طرحها بأسعار مناسبة لرواد المعرض.

كما تواصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع العارضين واطلعت على عدد من الكتب والكتيبات المعروضة ،حيث اشادت بالمضمون الثقافى والمعرفى الذى تقدمه هذه الكتب لقرائها من الكبار والأطفال .

وتسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، من الدكتور هيثم الحاج، عدداً من الكتب الصادرة عن الهيئة، حيث يتحدث أحد الكتب عن تاريخ محافظة دمياط، حيث وجهت التحية إلى وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة على هذا الدعم الكبير الذى شهدته دمياط.

وأشارت محافظ دمياط إلى أهمية إقامة تلك المعارض خاصةً بالمدن الساحلية وذلك نظرا لتردد عدد كبير من الزائرين خلال فصل الصيف، لافتة الى ان المحافظةو وزارة الثقافة حققتا خطوات كبيرة لتنفيذ سلسلة دورات من المعرض و مهرجان صيف بلدنا، بمدينة رأس البر لتصبح تلك المبادرات بما تقدمه من فنون جادة وهادفة لجميع فئات المجتمع من أهم ثمار التعاون مع الوزارة ، كما أشارت إلى ان أدوات القوة الناعمة تُعد أحد أهم العناصر الهامة فى الحفاظ على الهوية الثقافية و تشكيل الوعى والفكر الابداعى لدى أطياف المجتمع.