تويوتا تستثمر 5.6 مليار دولار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

قالت شركة تويوتا للسيارات، أمس الأربعاء، إنها ستستثمر 2.5 مليار دولار إضافية في منشأة أمريكية لتصنيع بطاريات لكل من السيارات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات، بحسب cnbc.

البداية في عام 2025

من المقرر أن تبدأ شركة تويوتا، عملياتها في عام 2025، وذكرت الشركة أن إجمالي الاستثمار في المصنع سيصل إلى 3.8 مليار دولار.

وقال نورم بافونو، نائب الرئيس الأول في وحدة التصنيع والهندسة في Toyota Motor North America، إن الإعلان يمثل «معلمًا هامًا آخر» للأعمال، مشيرًا إلى أن الاستثمار الإضافي في الولايات المتحدة هو جزء من استثمار أوسع يصل إلى 5.6 مليار دولار في إنتاج البطاريات، مع ملاحظة تويوتا أن الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات آخذ في الازدياد.

زيادة قدرة إنتاج البطاريات

وقالت الشركة إنها تستهدف زيادة قدرة إنتاج البطاريات المشتركة في الولايات المتحدة واليابان، بما يصل إلى 40 جيجاوات ساعة.

وتشتهر تويوتا بالإضافة إلى مركبات الديزل والبنزين، بعروض خلايا الوقود الهجينة والهيدروجينية، كما أنها تحاول إحراز تقدم في سوق البطاريات الكهربائية التنافسية بشكل متزايد؛ إذ تنافس شركات مثل Tesla وVolkswagen على المناصب.

استدعاءً أكثر من 2000 سيارة للسلامة

وأصدرت تويوتا في يونيو 2022، استدعاءً للسلامة لأكثر من 2000 سيارة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل bZ4X.

وربما تتطلع تويوتا إلى استثمار المليارات في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، لكن أمس الأربعاء أكدت الشركة أنها ستواصل أيضًا «بذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجات العملاء بمرونة في جميع البلدان والمناطق، من خلال تقديم مجموعات نقل الحركة المتعددة، وتوفير أكبر عدد من الخيارات بقدر الإمكان».