عمر كمال يطرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «خلينا سهرانين»

طرح مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «خلينا سهرانين».

وعلق عمر كمال على البرومو، قائلا: «خلينا سهرانين قريبا»، وتميز جو الأغنية بالجو الاجتماعي من حيث السهرة في شوارع القاهرة بالصيف.

عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر»

وطرح عمر كمال منذ أيام الأغنية الدعائية لفيلم «خطة ماسنجر»، الأغنية تحمل اسم «اليوم يومك» لـ عمر كمال، ويشاركة الغناء الطفل مازن المصري، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع هاني محروس.

وبمجرد تعاقده، قال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «جرى التعاقد والتسجيل والانتهاء من أغنية فيلم خطة مازنجر، بطولة ياسمين رئيس وحمدي المرغني وبيومي فؤاد، الأغنية تحمل اسم اليوم يومك، كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى».

يذكر أن فيلم «خطة مازنجر» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم ياسمين رئيس وحمدى الميرغني وبيومي فؤاد ومحمود حافظ و«أوس أوس» وسما إبراهيم ومحمد رضوان وياسر الطوبجي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج رامي رزق الله.