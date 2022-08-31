حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة: «انتظروا تكا تكا النهاردة»

روج الفنان حمادة هلال لأغنيته الجديدة «تكا تكا»، ونشر البوستر الجديد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

موعد طرح الأغنية

وعلق هلال، قائلا: «تكا تكا انتظروا الأغنية كاملة النهاردة الساعه 8 مساء على يوتيوب إن شاء الله».

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، وتوزيع هاني ربيع وإنتاج وليد منصور، والكليب من إخراج ميدو عماد.

حمادة هلال يصور «تكا تكا»

أعلن حماده هلال منذ أيام تصويره لأغنية «تكا تكا»، إذ نشر كواليس تصوير الأغنية عبر «إنستجرام»، والتي امتلأت إجرائها بالضحك، قائلا: «تكا تكا قريبا».

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا أغنية «روح الروح»، والتي تصدرت تريند «التيك توك»، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال وتوزيع موسيقى إسلام ساسو.