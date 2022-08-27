أحمد الفيشاوي يعلن انطلاق تصوير فيلم «رهبة».. (صور)

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، انطلاق تصوير فيلمه الجديد رهبة.

ونشر الفيشاوي مجموعة صور أثناء التصوير وعلق عليها قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم رهبة تأليف محمد علام إنتاج أيمن يوسف (شركة الجذور) إخراج رضا عبدالرازق مع كوكبة من النجوم الكبار والصغار، المعلم سيد يحييكم».

الفيشاوي يتعاقد على فيلم رهبة

وأعلن أحمد الفيشاوي الشهر الماضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعاقده على فيلمه الجديد رهبة، ونشر صورا أثناء التعاقد وعلق عليها قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم تعاقدت على فيلمي الجديد (رهبة) إنتاج شركة الجذور أيمن يوسف، تأليف محمد علام، أول فيلم للمخرج رضا عبدالرازق فيلم كوميدي جديد».

الدعوة عامة

ويعرض لـ أحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض فيلم الدعوة عامة، يمزج بين الكوميدي والأكشن ويشارك فيه مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبد الرحمن «توتة»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.