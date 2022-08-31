محمد رمضان يكشف عن تفاصيل شخصيته في فيلم «ع الزيرو»

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهده في فيلم «ع الزيرو»، والذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم، في التعاون الفني لها، سواء على المستوى السينما أو التليفزيون.

وكشف محمد رمضان، عن تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل فيلم «ع الزيرو»، موضحًا أنه يُجسد شخصية شاب يُدعى «دراجون»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مُتعلقة بالدور.

موعد طرع فيلم ع الزيرو

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورًا من كواليس تصوير فيلم ع الزيرو، مُعلقًا عليها بقوله: «شخصية دراجون من تصوير فيلم ع الزيرو.. بإذن الله 2023 بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح».

وفيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

محمد رمضان يصور فيلم ع الزيرو

وبدا منذ ايام الفنان محمد رمضان في تصوير فيلمة الجديد ع الزيرو حيث نشر فيديو له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام وتجمهر حوله معجبيه اثناء تصويره الفيلم في منطقة بولاق ابو العلا وعلق علي الفيديو قائلا: «شكرًا أهالي بولاق أبو العلا على تعاونكم وحسن استقبالكم لنا النهاردة أثناء تصوير فيلم ع الزيرو.. إنتاج جمال العدل، وإخراج ماندو العدل»، مُعلنًا عن طرح الفيلم بالسينمات خلال الفترة القليلة المُقبلة «قريبًا بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح».