محمد رمضان بين أهالي بولاق أبو العلا بسبب «ع الزيرو»: حبايبي

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو»، الذي يعود به للسينمات بعد غيابٍ طويل، دام نحو 3 أعوام تقريبًا، إذ صور بعض المشاهد اليوم، في منطقة بولاق أبو العلا.

أهالي بولاق أبو العلا يلتقطون الصور التذكارية مع محمد رمضان

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، يظهر به بصحبة عددٍ كبير من جمهوره من أهالي منطقة بولاق أبو العلا، حيث يتزاحمون عليه لالتقاط بعض الصور التذكارية.

طرح فيلم ع الزيرو بالسينمات قريبًا

وعلق محمد رمضان، على مقطع الفيديو، قائلًا: «شكرًا أهالي بولاق أبو العلا على تعاونكم وحسن استقبالكم لنا النهاردة أثناء تصوير فيلم ع الزيرو.. إنتاج جمال العدل، وإخراج ماندو العدل»، مُعلنًا عن طرح الفيلم بالسينمات خلال الفترة القليلة المُقبلة «قريبًا بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح».

وفيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

محمد رمضان يُشارك في موسم رمضان بمسلسل «العمدة»

وفي سياق آخر، يُجدد الفنان محمد رمضان، تعاونه مع المخرج محمد سامي، في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «العمدة»، ومن المُقرر انطلاق فترة التحضيرات خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، تمهيدًا لانطلاق التصوير.