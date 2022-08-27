محمد رمضان يخلع ملابسه في حفل الساحل.. ويخالف قرارات «الموسيقيين»

خالف الفنان محمد رمضان، قرارات نقابة المهن الموسيقية وتعهده بعدم خلع ملابسه خلال حفله الغنائي الذي أقيم في مدينة الساحل الشمالي بعد أن ظهر عاري الجسد خلال الحفل.

محمد رمضان يصعد على المسرح بنغمات «نمبر وان»

بدأ الحفل بصعود «رمضان» على خشبة المسرح باستعراض لأغنية «نمبر وان» وسط أجواء من الحماس والإثارة والهتافات من المعجبين والحضور.

وواصل «رمضان» الحفل بمزيد من الاستعراضات المبهرة لمجموعة من أغانية المميزة التي قدمها خلال مسيرته وارتبطت في ذهن جمهوره مثل «متعودة، نمبر وان، على الله، تعاليلي، على الله وتنطيط، زلزال، بم بم، الثانوية».

نشر محمد رمضان مسبقا عبر حسابه على «إنستجرام» مقطع فيديو استعرض فيه عددا من الرسائل الصوتية لمجموعة من جمهوره واجهت صعوبة في الحصول على تذاكر الحفل، كما عرض صورا تظهر تعطل الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر.

محمد رمضان ينهي مشكلة تذاكر حفله

وعلق محمد رمضان على المشكلة قائلا: «هعتبرها مش حرب، وهعتبر إن دا بيحصل في كل الحفلات مش حفلتي أنا بس، وشوفنا حل بديل، وأشوفكو على خير في أقوى حفلة في الساحل».

من المقرر أن يعود «رمضان» للقاهرة من أجل استكمال العمل على فيلمه الجديد «على الزيرو» الذي سيقوم ببطولته مع الفنانة نيللي كريم ومقرر يعرض مع بداية العام الجديد.