محمد رمضان يواصل تصوير مشاهده في فيلم «ع الزيرو» (صور)

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهده في فيلم «ع الزيرو»، الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم، لأول مرة، تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام إجازة رأس السنة الميلادية.

جمال العدل بصحبة محمد رمضان في كواليس «ع الزيرو»

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة «العدل جروب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا من كواليس التصوير، ظهر فيها الفنان محمد رمضان، والمخرج ماندو العدل، والمنتج جمال العدل.

وفيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

إعادة بناء استديوهات «العدل جروب» بعد نشوب حريق بها

وكانت استديوهات شركة العدل جروب بمنطقة «شبرامنت»، قد تعرضت لحادث ضخم، قبل أيام؛ إذ نشبت النيران بشكلٍ مفاجئ، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة، واستمر الحريق لعدة ساعات حتى تمكّنوا من إطفائه والسيطرة عليه مرة أخرى.

وسرعان ما اجتمع اليوم الأحد، المنتج جمال العدل ومهندس الديكور فوزي العوامري، ومجموعة من مهندسي الديكور لوضع خطة عاجلة لإعادة بناء الاستوديوهات وعودتها للعمل مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنّ الفنان محمد رمضان، أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا، يوم الجمعة الماضي، بمدينة العلمين، وقدّم عددًا من الاستعراضات المبهرة لمجموعة من أغانية المميزة التي قدمها خلال مسيرته وارتبطت في ذهن جمهوره مثل «متعودة، نمبر وان، على الله، تعاليلي، على الله، وتنطيط، زلزال، بم بم، الثانوية».