رئيس «عمليات بنك الطعام»: دعم 2267 أسرة في الجيزة ولدينا قاعدة بيانات

قال أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري، إن بنك الطعام يستهدف فئة المرأة المعيلة خاصة أنها تكون بدون عائل لأسباب مختلفة ولديها أطفال في سن 18 سنة وأقل وفي مراحل تعليمية مختلفة، وأنه تصادفهم أحيانا بعض الأسر التي تملك أطفالا ذوي احتياجات خاصة وهو ما يجعل الأعباء ثقيلة عليهم.

دعم 2276 أسرة خلال المرحلة الأولى

وأضاف «لبيب» لـ«الوطن»، أنه سيتم دعم 2267 أسرة متواجدة بمحافظة الجيزة، وأن مرتبات هذه الأسر تكون ضعيفة وبالتالي تكون هذه هي الفئة المستهدفة، ويتم تحديدها عن طريق دراستها والتأكد من مطابقتها للشروط واستحقاقها للمساعدة، وبعد ذلك يتم دعمها بمساعدات غذائية شهرياً متوفر بها جميع العناصر اللازمة التي تمنحهم الأمان الغذائي إلى جانب العناصر الغذائية داخل كل صندوق غذائي من بروتين ونشويات وغيرهم.

قواعد البيانات هي من تحدد الأسر المحتاجة لدى بنك الطعام

وأكد أن بنك الطعام لديه قواعد بيانات متوفرة في الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجمعيات الأخرى التي لديها شراكة مع البنك والمتواجدة في كل منطقة وحي ومركز، ومن خلال المكان المستهدف الذي سيتم عقد المشروع خلاله يتم النزول ميدانياً في المنطقة وتحديدها جيداً طبقاً للفئات والاشتراكات، وتأتي بعد ذلك مرحلة التأكد من الشروط والبيانات ليتم البدء في إرسال المساعدات الغذائية.

المرحلة الأولى تستمر لمدة 10 أشهر

وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر لمدة 10 أشهر، وبعدها تأتي مرحلة تقييم المشروع وتحديد الإيجابيات والسلبيات لرؤية ما تحتاجه المرحلة الثانية التي ستنطلق بعد الـ10 أشهر من احتياجات، وأنه يتم دعم المرضى بالمستشفيات غذائياً وتوصيل الخدمة لمن يستحقها من الحالات المرضية وحالات العجز والإعاقة والأمراض المزمنة إلى جانب أهالي الأسر القادمون من أماكن بعيدة، ويتم التدخل من خلال قواعد البيانات المتواجدة ببعض الجمعيات أو المستشفيات الحكومية.