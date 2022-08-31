حزب إرادة جيل: «زيادة الدعم الاستثنائي هتسند المواطنين»

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يؤكد شعوره الدائم بطبقة محدودي الدخل والاهتمام بهم، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة كلها.

مطر: دعم استثنائي للأسر الأكثر احتياجا

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن توجيه الرئيس بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا ليكون 300 جنيه، سيؤدي إلى وجود حالة من الرضا من المواطنين لشعورهم بأن الدولة بجوارهم وتهتم بهم.

مطر: الرئيس استجاب للمواطن المصري

واستطرد: «الرئيس استجاب للمواطن المصري لأنه دائمًا يشعر به، وما يحدث دليل على أن فيه أب للأسرة بيشعر بيها بسبب الظروف العالمية اللي العالم كله عايش فيها، والدولة مهتمة بمواجهة الأزمة العالمية من خلال الاهتمام بالمواطن».

وأوضح أن الشعب المصري يعتبر من أكبر شعوب العالم استيرادًا واستهلاكًا للسلع، ويجب أن يتحول لشعب منتج عبر تحقيق حلم الرئيس بتصدير ما يقارب من 100 مليار دولار سنويًا، وهو الأمر الذي لن يحدث إلا بعد الاهتمام بالصناعة والزراعة.

وتابع: «لما نشوف الظروف اللي إحنا فيها واللي العالم فيها وتيجي الدولة توفر 300 جنيه لكل مواطن على بطاقته التموينية ده شئ عظيم وهيسند المواطن في احتياجاته اليومية».