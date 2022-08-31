10 فئات معفاة من الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، والعمل على تسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه جرى إعفاء الشخص المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، إذ يجرى الاكتفاء بتقديم إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، وتقديم التقرير الطبي، الذي جرى استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءا من مارس 2019 وحتى الآن.

أوضحت أنه يشترط أن يعتمد التقرير الطبي من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة.

المصابين بالشلل الدماغي والرباعي

وأشارت إلى أن الفئات المعفاة تتمثل فيما يلي «الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم، كف البصر، فقد السمع التام ، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ».

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل في:

- الجمع بين معاشين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.