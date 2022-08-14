خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها ذوي الهمم في إطار حرصهم على الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يحصلون من خلالها على العديد من الحقوق والمزايا، أبرزها الحق في الجمع بين معاشين، وكذلك حق الحصول على الدعم النقدي، بخلاف التخفيضات والإعفاءات، سواء فى وسائل النقل أو الإعفاء من الضريبة الجمركية على المعدات والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية.

كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن لذوي الإعاقة تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك من خلال وزارة الصحة، واتباع الخطوات التالية:

- أول خطوة لتعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، هي الدخول على موقع وزارة الصحة من هنا.

- يظهر للمستعلم أعلى الصفحة العديد من الخيارات، منها حجز موعد الكشف الطبي، وتعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف الطبي، وحجز موعد استكمال أوراق، وتعديل موعد استكمال أوراق.

- يختار الشخص من ذوي الإعاقة تعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف الطبي، لتعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وملء البيانات التالية:

- الرقم القومي لذوي الإعاقة.

- تحديد نوع الإعاقة.

- إدخال مكان الكشف.

- يقوم ذوي الإعاقة بإدخال التاريخ والساعة ثم الضغط على حفظ البيانات حتى يمكنه تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت التضامن إلى أنه حتى يتمكن ذوي الإعاقة من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، فعليه أن يخضع للكشف الطبي من خلال وزارة الصحة، بعد أن يقوم بالتسجيل أو تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، ثم يتم الكشف الطبي، وإصدار تقرير بالموافقة أو الرفض على الحالة ثم ترفعه إلكترونيا على موقع وزارة التضامن، وبعدها يسجل ذوي الإعاقة على موقع وزارة التضامن حتى يجري الكشف الوظيفي.

وأوضحت التضامن أن مكتب التأهيل يقوم بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها «التقييم الوظيفي»، وفي حال الموافقة يتم إرسال البيانات إلى شركة مخصصة من أجل طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة وإرسالها للشخص ذوي الإعاقة المستفيد من البطاقة.