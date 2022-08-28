رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حددته وزارة الصحة للأشخاص ذوي الهمم، كأولى الخطوات التي يقوم بها الشخص من ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لتحديد نسبة إعاقة الشخص ونوع الإعاقة قبل إجراء الكشف الوظيفي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

ويمكن للأشخاص ذوي الهمم الدخول على رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من هنا، يظهر للشخص عدة اختيارات منها «حجز موعد الكشف الطبي، تعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف الطبي، حجز موعد استكمال أوراق، تعديل موعد استكمال أوراق، الاستعلام، التعليمات».

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- يقوم الشخص من ذوي الإعاقة بالضغط على الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة واتباع الخطوات التالية:

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما ثم الضغط على بحث.

- في حالة تحديد اليوم يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي.

وأوضحت وزارة الصحة على موقع المجالس الطبية المتخصصة، أنه في حالة إذا كان الشخص غير مستوف الأوراق، فيجب تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، لافتة إلى أنه في حال الكشف الطبي يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت الصحة إلى أنه في حال تحويل الطلب للتضامن، يتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بذوي الهمم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة لاستكمال الإجراءات.

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مكتب التأهيل يقوم بإجراء الكشف الوظيفي لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، لافتا إلى أنه في حال الموافقة ويتم طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال شركة وإرسالها للمستفيد من البطاقة.