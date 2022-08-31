ساندي تعلن دخول مجال الـ«بيزنيس» بشركة ديكور

أعلنت المطربة ساندي خوضها مجال البيزنس بإنشاء شركة ديكور تديرها بنفسها بجانب نشاطها في الغناء.

ساندي: الشركة لممارسة هوايتي

وقالت ساندي في تصريحات لـ«الوطن»: «منذ صغري وأنا أحب الديكور لذلك قررت إنشاء شركة صغيرة أمارس فيها هوايتي في التصميمات والديكور، وبدأت الفكرة لديّ في بداية جائحة كورونا، لأن الجميع يلتزم بالجلوس في المنزل، وفكرت في استغلال الوقت في تنميه حاجة بحبها بجانب الغناء، والحمدلله أنشأت شركتي الصغيرة».

وأضافت: «بجانب عملي في الديكور أعمل حاليًا على التحضير لعدد من الأغاني (السنجل) التي سأعلن عنها خلال الأيام المقبلة».

آخر أعمال ساندي

وقدمت ساندي مؤخرًا العديد من الأعمال الفنية منها أغنية «في اللا لا» من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في أول تعاون بينهما.

وطرحت ساندي في شهر مايو الماضي، أغنية صحاب زمان مع مطربي المهرجانات ريشا وكوستا سمارة، كما طرحت أغنية «إزيك النهارده» وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب.