ساندي: «نفسي أكون فنانة عالمية.. ومعنديش مشكلة أغني مهرجانات»

قالت الفنانة ساندي، إنها تحلم أن تكون فنانة عالمية وتحترف مجال التمثيل والنجاح فيه مثلما فعلت في الغناء خلال الفترة الماضية.

ساندي: كورونا أجل أحلامي

وأشارت ساندي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تلك الخطوة كانت قد خططت لها كثيرا خلال الفترة الماضية، ولكن جائحة كورونا جاءت وأوقفت عددا كبيرا من الخطوات والأحلام.

ساندي: أخذت ورش تمثيل عديدة خلال الفترة الماضية

وأشارت ساندي إلى أنها خلال الفترة الماضية أخذت ورش تمثيل لتتقدم في أدائها كممثلة.

وعن تفاصيل أعمالها الجديدة، قالت ساندي إنها تستعد لطرح أغنيتين سينجل، بالإضافة لـ مينى ألبوم جديد، موضحة أنها تطرح كل فترة أغنية جديدة.

وأشارت ساندي إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر طرحها لأغنيات ألبومها الجديد هو حالة عدم الشغف التي تأتي للبعض بسبب الظروف التي تمر بها حالة الأغنية المصرية والعربية.

ساندي: أقدم الأغنيات التي تتماشي مع صوتي

وأكدت ساندي أنها ليس لديها أزمة في تقديم أغاني المهرجانات، وقدمت أغنية قريبة من هذه النوعية، ولكن لا بد أن تتماشي مع إمكانياتها الصوتية.

وشاركت ساندي، مؤخرا، المطرب ريشا كوستا، في أغنية حملت عنوان «صحاب زمان»، وطرحت قبلها ألبومها الغنائي طبع الشتا الذي تضمن 8 أغنيات.