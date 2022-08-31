ضبط عنصر إجرامي بحوزته 150 طربة حشيش وحبسه 4 أيام بالبحيرة

قررت جهات التحقيق في البحيرة، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، جرى ضبطه بحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على عنصر إجرامي

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام» من ضبط عنصر إجرامي، بحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، قبل تروجها بدائرة بمركز شرطة إيتاي البارود.

معلومات عن واقعة تجارة الحشيش

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم أحمد السعدني، وحامد القرضاوي الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد برصد عنصر إجرامي يدعى «إسلام عبدالكريم خيرة»، مقيم بمحافظة المنوفية، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش.

كما تضمنت المعلومات، ترويج المتهم المخدر على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

استهداف العنصر الإجرامي

جرى استهداف المتهم، وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بحوزته «150 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول».

وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «1.050.000» واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريبا.

وجري تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له.