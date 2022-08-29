حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالغربية.. مطلوب بـ10 قضايا

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، حبس مسجل خطر بمركز السنطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازته مواد مخدرة «هيروين»، بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه.

وتبين من التحريات أن المتهم هارب من 10 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وأنه مسجل خطر، ويتخذ من مسكنه مسرحاً في مزاولة نشاطه الإجرامي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

المتهم مطلوب في 10 قضايا

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من القبض علي مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا مخدرات وسلاح ناري، وعُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي.

وبعد توافر معلومات، وإجراء التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات من قبل الرائد أحمد رمزى، رئيس مباحث مركز شرطة السنطة، ومعاونيه النقيب محمد الصباغ، تمكنوا من من ضبط مسجل خطر يدعى «محمد.س.خ»، ويبلغ من العمر 38 عاما، ومقيم بقرية شنراق التابعة لدائرة المركز، ومطلوب فى 10 قضايا ما بين بلطجة، واتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري، وأعيرة نارية غير مصرح بحملها.

58 تذكرة هيروين

وعُثر بحوزة المتهم على 58 تذكرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتم اقتيادة إلى ديوان عام مركز شرطة السنطة، والتحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث ومعرفة الملابساتها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.