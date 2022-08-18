حبس مسجل خطر انتحل صفة طبيب في العمرانية: «عمل صفحة وسوق لنفسه»

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من القبض على أحد الأشخاص انتحل صفة طبيب، وأنشأ حسابا على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ للتسويق لشخصه، مدعيًا قدرته على إجراء عمليات جراحية بأحد المراكز الطبية في العمرانية، مقابل التحصل على مبالغ مالية.

التحريات تكشف عن هوية المتهم

وتيبن من تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بإنتحال صفة طبيب بشري، وبالفحص أمكن تحديد هوية المتهم.

ظبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، ضبط المتهم حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته عدد من الأودات والمستلزمات الطبيه، التي يستخدمها في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، معترفاً بكونه منتحل صفة طبيب بشري.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة إجراء التحريات اللازمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف غموضها، وموافاة جهات التحقيق بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.