افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الكبد الجامعي في المنيا

افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، وحدة الأشعة المقطعية بقسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، وذلك استكمالًا لما تشهده المستشفيات الجامعية من تطور مستمر، بعد افتتاحه للعديد من الوحدات والصروح الطبية في تخصصات متنوعة؛ تستهدف تقديم خدمات لائقة لأهالي إقليم الصعيد، والقضاء على قوائم انتظار المرضى.

شهد الافتتاح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور تهامي عبدالله تهامي، مدير عام مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور أسعد عبدالرحمن نائب مدير المستشفى، والدكتور مصطفى أبوالعلا، نائب مدير المستشفى، والدكتور نادية الأمين رئيس أقسام الأشعة بمستشفيات جامعة المنيا، والدكتور مصطفى ريان رئيس وحدة الأشعة التداخلية.

أجهزة أشعة مقطعية متعددة في المنيا

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن وحدة الأشعة التي جرى افتتاحها تحتوي على أقوى وأعلى أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع في المنيا وفي صعيد مصر، ويمتاز بالقدرة العالية على التصوير الطبي المتقدم، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، موجهًا بضرورة التدريب والإعداد الجيد للكوادر الطبية المتعاملة مع الأجهزة الطبية التقنية الحديثة، وكافة الأجهزة المعملية والمختبرية التي أضيفت للمستشفيات الجامعية حديثًا، وتوفير الدورات التدريبية في هذه المجالات المتخصصة؛ تعزيزًا لجودة الخدمات الصحية.

إجراء فحوصات على جميع أجزاء الجسم

وقال الدكتور أيمن حسانين، إن الجهاز لديه القدرة على تصوير أصعب الحالات وأعقدها في أسرع وقت وبأعلى كفاءة من الفحوصات الروتينية حتى أعقد الفحوصات بأعلى معايير الجودة، وأقل تعرض للأشعة باستخدام تقنيه الـAIDR 3D التي تقلل جرعات الأشعة بنسبة 75%، فضلًا عن قدراته غير المسبوقة لعمل الفحوصات على الشرايين والأوردة بكامل الجسم، وعلى المخ والشريان الأورطي، والشريان السباتي والشرايين الكلوية وشرايين الأطراف السفلية في ثوانٍ معدودة.