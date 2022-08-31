مشروعات أنجزتها «حياة كريمة» في قرى المنيا.. تبطين ترع وإنشاء مجمعات خدمية

منذ تدشينها في 2019، وتعمل المبادرة الرئاسية لتطوير ودعم الريف المصري «حياة كريمة» جاهدة على الارتقاء بحياة المواطن المصري، من خلال إنشاء العديد من المشاريع المختلفة بالتعاون مع الحكومة التي من شأنها التأثير في الجوانب الحياتية للمواطن المصري، إذ تعمل هذه المشاريع إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن، سواء كانت الخدمة التعليمية أو الخدمة الصحية أو الخدمة الترفيهية وغيره من الخدمات المختلفة.

محطات رفع الصرف الصحي

وشهدت محافظة المنيا، العديد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ففي مركز ومدينة ديرمواس جرى العمل على إنشاء مركز طبي في قرية نزلة البدرمان، يتوافق مع نظام التأمين الصحي الشامل، إذ بدأت مؤسسة «حياة كريمة»، في أعمال الخرسانة المسلحة، وجار استكمال العمل حتى الانتهاء منها بشكل كامل.

وفي قرية تل بني عمران، تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على إنشاء عدد من المشاريع المختلفة التي من شأنها التخفيف عن المواطن، فجار العمل على إنشاء محطة لرفع ومعالجة الصرف الصحي، إضافة إلى العمل على تطوير خطوط الصرف الصحي وخطوط المياه الرئيسية، في العمارية الشرقية.

مشروع تبطين الترع بنسبة تنفيذ 70%

وفي الوحدة المحلية بإبشادات التابعة لمركز ملوى، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كرمية»، على تطوير الوحدة البيطرية، ومشروع المجمع الطبي ووحدة الإسعاف بالقرية، كما تعمل على إنشاء جناح ثانوي عام بنات بمدرسة مبارك منصور الموجودة في قرية هور إلى جانب تطوير وحدة التضامن الاجتماعى، فضلا عن مشروع تركيب أسلاك للأعمدة الكهربائية.

وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مشروع تبطين الترع، الذي وصل نسبة تنفيذه إلى 70%، إضافة إلى العمل على توعية المواطنين لمنع إلقاء المخلفات في الترع من أجل الحفاظ على الثروة المائية التي تؤثر بشكل كبير على سير العملية الزراعية.

والجدير بالذكر أن «حياة كريمة» تعمل على إنشاء مشاريع في 19 قطاعًا خدميًا في 192 قرية بإجمالي 757 تابعًا في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وتستعد للعمل في مشاريع المرحلة الثانية التي من المقرر أن تتم في قرى مركزي بني مزار وسمالوط.