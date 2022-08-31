اقرأ غدا في «الوطن».. السيسي يوجه بزيادة دعم بطاقات التموين لـ300 جنيه
كتب:
محمد عاشور
08:03 م | الأربعاء 31 أغسطس 2022
عدد الوطن الصادر الخميس 1 سبتمبر
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 1 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
تقرأ في الصفحة الأولى
- السيسي يوجه بزيادة دعم بطاقات التموين لـ 300 جنيه
- التجهيز لإجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال الشهر الجاري
- الحكومة تواجه جشع التجار: كيلو الأرز بـ 12 جنيها .. وتوريد أردب القمح بألف جنية العام المقبل دعما للمزارعين
- انطلاق «أهلا مدارس» .. المعارض تستمر 10 أيام و200 شركة مصرية تشارك .. وتخفيضات إلى 50%
- مصر تدعو «العشرين» للوفاء بالتزاماتها في «تمويل المناخ»- انطلاق مهرجان «القاهرة للدراما» 21 سبتمبر
في الصفحة الثانية تقرأ
- «صلاح الدين»: «999 الحربي» ينافس أكبر المصانع العالمية
- إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر من مخلفات «الحرب العالمية» بالصحراء الغربية
- مقتل 3 خطرين متورطين في استشهاد «ضابطي الأقصر»
- «الإسكان والهجرة»: تسهيلات للمصريين في الخارج للاستثمار في المدن الجديدة
- تعاون «مصري- يوناني» في مجالات الطاقة والربط الكهربائي
- مستشفى بالهند يمنح الأمل لـ«أدهم»: مستعد لإجراء زراعة لرئتيه
الصفحة الثالثة تقرأ
- رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدي اليمين الدستورية
- وفد «الطاقة الذرية» يصل «زابوريجيا» ومخاوف من تسرب إشعاعي بالمحطة
- «النقل»: مصنع جديد لفلنكات القطار السريع بـ 120 مليون جنيه
- «التعليم العالي»: 100 ألف جنيه قيمة جائزة «التغير المناخي»
- فيضانات باكستان: 1162 قتيلًا وتضرر 33 مليون شخص وأزمة غذاء طاحنة
- «فيتوريا» يعلن قائمة المنتخب بدون المحترفين ولاعبي الزمالك وفيوتشر
- الفريق أسامة عسكر: القوات المسلحة تطوع إمكانياتها لتنفيذ «حياة كريمة»
- «التضامن»: نفذنا 9.3 مليون زيادة طرق أبواب ضمن «2 كفاية»
الصفحة الرابعة
- السيسي يوجه بزيادة الدعم على بطاقات التموين 300 جنيه
- اليوم .. بدء صرف «الدعم».. و600 مليون جنيه لإنهاء «قوائم انتظار الحالات الحرجة»
- أعضاء «الحوار الوطني»: التوجيهات الرئاسية «طوق نجاة» للمواطنين من تحريك الأسعار
- «تنسيقية الشباب»: الدعم الاستثنائي انتصار للمواطن وإعلاء لـ «العدالة الاجتماعية»
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان (سبيل «أم عباس»)
تقرأ في الصفحة الخامسة
- رؤساء الأحزاب السياسية: قرار الرئيس يحافظ على استقرار الأوضاع المادية للأسرة المصرية.. وخطوة مهمة لدعم الأكثر احتياجا في ظل تداعيات الأزمة العالمية
- نواب: الرئيس يضع الفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياته
- خبراء: الحكومة القوية تدعم المواطنين ..وإجراءات الحماية «حائط صد» لمواجهة الأزمات الاقتصادية
- مقال للدكتور صلاح حسب الله تحت عنوان «مسجل بعلم الوصول»
تقرأ في الصفحة السادسة
- «مدبولي» أمام «المؤتمر الأفريقي للحكومات المحلية»: نستهدف تغيير حياة المواطنين في 4584 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
- وخلال افتتاحه معرض «أهلا مدارس»: نقدم كل صور الدعم الممكن للمواطنين
- برلمانيات: «حياة كريمة» انتصرت للمرأة وأسهمت في تحقيق مظلة الحماية المجتمعية لكثير من الأسر
في الصفحة السابعة تقرأ
- مقال لـ خالد عكاشة تحت عنوان «ثلاثة مشاهد قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني»
- مقال لـ عماد فؤاد تحت عنوان «خالد محيي الدين.. الأب والمعلم والقائد (2)
- مقال للدكتور محمد صلاح البدري تحت عنوان «إشكالية الجودة في القطاع الصحي»
- مقال لـ خديجة حمودة تحت عنوان «صناديق استثمار الحب»
- مقال لـ أحمد رفعت، تحت عنوان «حتى تكتمل الصورة.. الطرق (2)»
- مقال لـ سحر الجعارة، تحت عنوان «معوقات التنوير»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- «مديرة مدرسة» تبدع في عمل المفروشات: لأصحاب الذوق الرفيع
- مقتنيات الأسرة العلوية في استقبال وفود «قمة المناخ»
- جولة مثيرة في النيل للهروب من حر الصيف.. ولو «الكياك اتقلبت ما تخفش»
- مريض بـ«السرطان»: «شروق» تدعم والدها بعرض لوحاته في معرض «أون لاين»