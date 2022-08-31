اقرأ غدا في «الوطن».. السيسي يوجه بزيادة دعم بطاقات التموين لـ300 جنيه

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 1 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

تقرأ في الصفحة الأولى

- السيسي يوجه بزيادة دعم بطاقات التموين لـ 300 جنيه

- التجهيز لإجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال الشهر الجاري

- الحكومة تواجه جشع التجار: كيلو الأرز بـ 12 جنيها .. وتوريد أردب القمح بألف جنية العام المقبل دعما للمزارعين

- انطلاق «أهلا مدارس» .. المعارض تستمر 10 أيام و200 شركة مصرية تشارك .. وتخفيضات إلى 50%

- مصر تدعو «العشرين» للوفاء بالتزاماتها في «تمويل المناخ»- انطلاق مهرجان «القاهرة للدراما» 21 سبتمبر

في الصفحة الثانية تقرأ

- «صلاح الدين»: «999 الحربي» ينافس أكبر المصانع العالمية

- إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر من مخلفات «الحرب العالمية» بالصحراء الغربية

- مقتل 3 خطرين متورطين في استشهاد «ضابطي الأقصر»

- «الإسكان والهجرة»: تسهيلات للمصريين في الخارج للاستثمار في المدن الجديدة

- تعاون «مصري- يوناني» في مجالات الطاقة والربط الكهربائي

- مستشفى بالهند يمنح الأمل لـ«أدهم»: مستعد لإجراء زراعة لرئتيه

الصفحة الثالثة تقرأ

- رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدي اليمين الدستورية

- وفد «الطاقة الذرية» يصل «زابوريجيا» ومخاوف من تسرب إشعاعي بالمحطة

- «النقل»: مصنع جديد لفلنكات القطار السريع بـ 120 مليون جنيه

- «التعليم العالي»: 100 ألف جنيه قيمة جائزة «التغير المناخي»

- فيضانات باكستان: 1162 قتيلًا وتضرر 33 مليون شخص وأزمة غذاء طاحنة

- «فيتوريا» يعلن قائمة المنتخب بدون المحترفين ولاعبي الزمالك وفيوتشر

- الفريق أسامة عسكر: القوات المسلحة تطوع إمكانياتها لتنفيذ «حياة كريمة»

- «التضامن»: نفذنا 9.3 مليون زيادة طرق أبواب ضمن «2 كفاية»

الصفحة الرابعة

- السيسي يوجه بزيادة الدعم على بطاقات التموين 300 جنيه

- اليوم .. بدء صرف «الدعم».. و600 مليون جنيه لإنهاء «قوائم انتظار الحالات الحرجة»

- أعضاء «الحوار الوطني»: التوجيهات الرئاسية «طوق نجاة» للمواطنين من تحريك الأسعار

- «تنسيقية الشباب»: الدعم الاستثنائي انتصار للمواطن وإعلاء لـ «العدالة الاجتماعية»

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان (سبيل «أم عباس»)

تقرأ في الصفحة الخامسة

- رؤساء الأحزاب السياسية: قرار الرئيس يحافظ على استقرار الأوضاع المادية للأسرة المصرية.. وخطوة مهمة لدعم الأكثر احتياجا في ظل تداعيات الأزمة العالمية

- نواب: الرئيس يضع الفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياته

- خبراء: الحكومة القوية تدعم المواطنين ..وإجراءات الحماية «حائط صد» لمواجهة الأزمات الاقتصادية

- مقال للدكتور صلاح حسب الله تحت عنوان «مسجل بعلم الوصول»

تقرأ في الصفحة السادسة

- «مدبولي» أمام «المؤتمر الأفريقي للحكومات المحلية»: نستهدف تغيير حياة المواطنين في 4584 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

- وخلال افتتاحه معرض «أهلا مدارس»: نقدم كل صور الدعم الممكن للمواطنين

- برلمانيات: «حياة كريمة» انتصرت للمرأة وأسهمت في تحقيق مظلة الحماية المجتمعية لكثير من الأسر

في الصفحة السابعة تقرأ

- مقال لـ خالد عكاشة تحت عنوان «ثلاثة مشاهد قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني»

- مقال لـ عماد فؤاد تحت عنوان «خالد محيي الدين.. الأب والمعلم والقائد (2)

- مقال للدكتور محمد صلاح البدري تحت عنوان «إشكالية الجودة في القطاع الصحي»

- مقال لـ خديجة حمودة تحت عنوان «صناديق استثمار الحب»

- مقال لـ أحمد رفعت، تحت عنوان «حتى تكتمل الصورة.. الطرق (2)»

- مقال لـ سحر الجعارة، تحت عنوان «معوقات التنوير»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- «مديرة مدرسة» تبدع في عمل المفروشات: لأصحاب الذوق الرفيع

- مقتنيات الأسرة العلوية في استقبال وفود «قمة المناخ»

- جولة مثيرة في النيل للهروب من حر الصيف.. ولو «الكياك اتقلبت ما تخفش»

- مريض بـ«السرطان»: «شروق» تدعم والدها بعرض لوحاته في معرض «أون لاين»