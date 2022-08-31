مقتل شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة على ملكية شارع جانبي بكفر الشيخ

قُتل شخص وأصيب شقيقه باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، واشتباه نزيف داخلى بالبطن والحوض والصدر، واشتباه كسور متعددة بالجسم، في مشاجرة نشبت مع جيرانهم بسبب الخلاف على ملكية شارع جانبي، وأولوية المرور من الشارع، في عزبة هلال، التابعة لقرية أبورية، بمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ.

بلاغ لمدير أمن كفر الشيخ بتفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بعزبة هلال التابعة لقرية أبو رية بدائرة مركز الرياض، نتج عنها مقتل شخص وإصابة شقيقه بإصابات خطرة، ليجري نقل جثمان المتوفى، إلى مشرحة مستشفي كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وكذلك نقل المصاب إلى المستشفى.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين مقتل «ش.ع.ع»، 35 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، وإصابة شقيقه «م.ع.ع»، 40 عامًا خلال مشاجرة مع كل من: «أ.م.هـ.ي»، 54 عامًا، فلاح، ونجله «م.أ.م.هـ.ي»، 29 عامًا، ونجل شقيقته «ح.ج.ش.ح»، 24 عامًا، عامل، جميعهم مقيمون بعزبة هلال، التابعة لقرية أبورية، بمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت مباحث مركز شرطة الرياض، من ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة والتعدي كل منهم على الآخر بسبب خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة في السكن، وكذلك على ملكية شارع جانبي فيما بينهم وكذلك أولوية المرور بذلك الشارع.

وجرى إخطار جهات التحقيق بكفر الشيخ بذلك، وتحرير محضر حمل رقم 2433 لسنة 2022 إداري مركز شرطة الرياض.