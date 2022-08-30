مصرع ربة منزل لدغها ثعبان داخل عشة لتربية الدواجن في كفر الشيخ

لقيت ربة منزل مقيمة بقرية كفر دفرية، التابعة لمركز كفر الشيخ، مصرعها، إثر إصابتها بلدغة ثعبان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوصول ربة منزل مقيمة بقرية كفر دفرية، التابعة لدائرة المركز، إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، في حالة سيئة للغاية، وتم حجزها بالعناية المركزة، نظراً لخطورة حالتها.

توفيت بعد ساعات من إصابتها

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول كفر الشيخ للمستشفى، وتبين أن ربة المنزل تدعى ن.م.ا، 30 عاماً، ولدغها ثعبان في عشة دواجن خلف منزلها، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وإجراء الإسعافات المطلوبة لها، إلا أنها توفيت بعد عدة ساعات من إصابتها، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

ربة المنزل كانت تطعم الطيور المنزلية فلدغها الثعبان السام

وتبين من التحريات الأمنية والمعاينة وسماع الشهود، أن ربة المنزل كانت تقوم بإطعام طيورها المنزلية الموجودة في مكان ملحق خلف المنزل، وقامت بمد يديها في عشة الدواجن، إلا أن ثعبان سام لدغها، ولم يتمكن أحد من القيام بالإسعافات الطبية الأولية في مثل هذه الحالات، ما أدى لوفاتها، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، وصرحت النيابة بدفن الجثة.