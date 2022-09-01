مواهب كفر الشيخ تتألق في الغناء الفردي بمسابقة «إبداع قادرون»

أشادت لجنة تحكيم مسابقة «إبداع قادرون»، بمواهب الغناء الفردي لمحافظة كفر الشيخ على أدائهم الرائع، والمقامة على مسرح وزارة الشباب والرياضة، والتي انطلقت بإشارة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ونُظّمت المسابقة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية «الإدارة العامة للجامعات»، والإدارة المركزية لشيؤون الوزير «مكتب قادرون باختلاف».

منافسات المسابقة

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، إنّ المسابقة تتضمن المنافسة في الإنشاد الديني، والغناء الفردي، والعزف الفردي، والأداء التعبيري، والتي تُقام تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، والدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف في المحافظة.

دمج ذوي القدرات والهمم

وأضاف محروس أنّ لجنة التحكيم شهدت، عروض محافظات كفر الشيخ، والشرقية، والفيوم، والقاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية»، في مجال الغناء الفردي، مشيرًا إلى أنّ المسابقة تهدف إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، واكتشاف مواهبهم من خلال الوصول إليهم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة لغرس القيم والمثل وزيادة الانتماء لديهم.