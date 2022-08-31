تفاصيل إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ

سلمت محافظة كفر الشيخ موقع إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان من نوعها بالمحافظة، بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

يوفر هذا المشروع لأبناء المحافظة خدمة نوعية متميزة

ومن المتوقع، أن يوفر هذا المشروع لأبناء المحافظة خدمة نوعية متميزة، ويزيح عن كاهلهم عناء السفر، وتكلفة تلقى العلاج، كما يحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة في محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه، أكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص المستشفى الكائنة بعزبة إصلاح دقلت والتي تبعد عن مدينة كفر الشيخ حوالي 7 كم، كمستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان لتكون الأولي من نوعها في المحافظة، حيث كانت محافظة كفر الشيخ في حاجة ملحة إلى مستشفى بهذا التخصص.

وأوضح المصدر، إن محافظة كفر الشيخ عانت لسنوات كثيرة من عدم وجود مستشفى متخصص للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منوهاً بأن أقرب مستشفى للمحافظة كان يقبل معالجة مثل هذه الحالات هو مستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية، والذي كان يعطي أولوية ضعيفة في علاج أبناء كفر الشيخ، وأيضاً ما يتكبده الأهالي من معاناة نتيجة للسفر وزيارة ذويهم.

مساحة المستشفى تبلغ حوالي 21 ألفا و300 متر مربع

وأشار المصدر، إلى أن مساحة المستشفى تبلغ حوالي 21 ألفا و300 متر مربع، وهي مساحة مناسبة جداً لإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لافتاً إلى أن المستشفى إنجاز جديد يُضاف إلى قائمة الإنجازات الكُبرى والمشروعات العملاقة التي تُقام على أرض محافظة كفر الشيخ.

وذكر المصدر، أن تحديد المساحة المقرر إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان عليها لتقديم خدمات العلاج النفسي وعلاج الإدمان لأبناء كفر الشيخ، جاء بما يتناسب مع المعايير القياسية للمستشفيات النفسية، ويتوسطه مساحات زراعية من ثلاثة اتجاهات، مضيفاً أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في أعمال إنشاء المستشفى.