إزالة 260 حالة تعدِ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ20 في كفر الشيخ

تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ20، بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 16 حالة على مساحة 1500 متر، و8 قراريط و13 سهمًا بشرق سيدي سالم، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، واللواء أشرف النويشي، مساعد مدير الأمن، والعقيد أحمد ثروت، مأمور مركز شرطة سيدي سالم.

المحافظ: الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكدًا أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى.

ولفت المحافظ إلى أنه جرى إزالة 260 حالة تعدِ منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ20، على مساحة 49 فدانًا و14 قيراطًا و13 سهمًا بواقع 41475 مترًا، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأوضح المحافظ، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض، منوهاً بأن الموجة الحالية من حملات الإزالة يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية والتي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.