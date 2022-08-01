لسة قدامك فرصة.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الوطن وموعد إعلانها

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الوطن وموعد إعلانها، من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، فبعد ظهورها تنتهي مرحلة تعليمية فاصلة للطلاب معلنة انتهاء فترة التعليم الأساسي، وبداية مرحلة الجامعة التي تؤهلهم لسوق العمل، كما أن المجموع يحدد الكلية والجامعة التي ينتسب لها الطالب.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الوطن وموعد إعلانها

وفي هذا الصدد، ينشر موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية في مجال التعليم التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الوطن وموعد إعلانها، وفق بيان صدر في وقت سابق لوزارة التربية والتعليم، في السطور التالية.

ووفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، فإن نتيجة الثانوية العامة 2022 سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني للمواد التعليمية المختلفة، أي أنه يتوقع ظهور النتيجة خلال أيام قليلة.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الوطن

ويمكن لأولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط natega.elwatannews.com عبر بوابة «الوطن»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال خطوات بسيطة هي كالآتي:

- الدخول على الصفحة التي تخصصها «الوطن» لتسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة للحصول على النتيجة فور ظهورها.

- بعد الدخول على الصفحة سوف يُطلب استيفاء بيانات الطالب، التي تشمل الآتي: اسم الطالب رباعي، رقم الجلوس، شعبة الطالب سواء «أدبي، علمي علوم، علمي رياضة»، المحافظة التابع لها الطالب، البريد الالكتروني، ورقم التليفون الخاص بالطالب أو ولي الأمر.

وتعتبر آخر خطوة هي الضغط على تسجيل البيانات، وفور ظهور النتيجة سوف يتم ارسال رسالة نصية بنتيجة الطالب.