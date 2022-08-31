ناقد موسيقي: مهرجان القلعة مهم وعظيم وقناة الحياة سبب رئيسي في نجاحه

قال فوزي إبراهيم، الشاعر والناقد الموسيقي، إن مهرجان محكى القلعة، الذي ترعاه وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، المقام في قلعة صلاح الدين، بخلاف التغطية الحية لفضائية «الحياة»، السبب الرئيسي في نجاحه منقطع النظير، وذهاب عدد كبير من المواطنين لحضور الحفلات فيه.

إبراهيم: المهرجان انعكاس للدولة باهتمامها لإعادة الذوق الرفيع

أضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذا الاهتمام في إنجاح ذلك المهرجان، يعكس اهتمام الدولة في إعادة الذوق المصري الرفيع، وأن يكون هناك قوة ضاربة وخط دفاع عن الذوق المصري الموسيقي الحقيقي.

إبراهيم: الصورة كانت في منتهى الشياكة عكست وجود تقنية عالية جدا للنقل

واستطرد: «المهرجان كان فيه صورة جيدة جدا اتنقلت، الصورة كانت في منتهى الشياكة، عكست وجود تقنية عالية جدا في نقل المهرجان بكل حفلاته، الصورة كان فيها روح، وجات من تفاعل الجمهور الحقيقي والروح المصرية الحقيقية، مع النجوم المشاركين في المهرجان العظيم».

دينا الوديدي: مهرجان القلعة متميز وبه أعمار مختلفة

أوضحت الفنانة دينا الوديدي، أن مهرجان القلعة الدولي، مختلف تماما بالنسبة لها، إذ أنه نجح في تجميع أعمار مختلفة من الشباب والعائلات، كما أنه من أهم المهرجانات الموسيقية، وحظى بدعوة عامة لكل الحاضرين بثمن ضئيل، بلغ سعر تذكرة الحضور 20 جنيه فقط.

الوديدي: المهرجان فرصة جيدة للحاضرين والفنانيين

تابعت: «حسيت أن المهرجان بيقدم فرص حلوة جدا للمواطنين والموسيقيين، والجمهور شاف مطربيهم المحببين وتفاعلوا معهم».