«العربية»: انخفاض احتياطي النفط الأمريكي لأقل مستوى منذ عام 1984

أفادت قناة العربية السعودية في خبر عاجل لها منذ قليل، تراجع احتياطات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1984، في الوقت الذي ستدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السابع.

بحث الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا

وأجرى وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، مباحثات مع وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بربوك، من أجل استمرار تنفيذ عقوبات ضد روسيا، وتطرق الحديث بينهما إلى ضرورة إمداد أوكرانيا بالسلاح ضد روسيا.

ضرورة الرد الأوروبي الموحد ضد دولة روسيا

وعمد وزير الخارجية الأوكراني، إلى كتابة تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بحسب وكالة أنباء أوكرانية، قائلًا: «اجتمعت في مدينة براج التشيكية مع نظيرتي وصديقتي أنالينا بربوك، وناقشنا الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات للروس، والمزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا».

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وتسببت في تأثر الاقتصاديات حول العالم ورفع أسعار الطاقة والغذاء، لأن دولتي روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للغذاء والطاقة.

يأتي هذا التراجع، في ظل بيانات لوزارة الطاقة الأمريكية، تفيد بهبوط مخزون النفط الخام الاحتياطي الطارئ في أمريكا إلى 3.1 مليون برميل طوال الأسبوع الماضي، حيث سجل 450 مليون برميل حتى 26 أغسطس.