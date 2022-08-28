وفاة طباخ رؤساء أمريكا بعد معاصرته 5 حكام في البيت الأبيض

توفي رولان ميسنييه، أشهر طباخ حلويات فرنسية في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر 78 عامًا بعد معاصرته 5 رؤساء لفترة استمرت ربع قرن تفاخر خلالها بعدم تقديم طبق مرتين أبدا.

السرطان يقضي عليه

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نقلاً عن نجل الطباخ أن الراحل ولد في بلدة بوناي قرب مدينة بيزانسون شرق فرنسا، وترك العمل في البيت الأبيض في 2004 ثم توفي في ولاية فرجينيا جنوب الولايات المتحدة جراء صراع مع مرض السرطان.

كلينتون تنعاه

I have such fond memories of Chef Mesnier. He loved making people smile with his beautiful creations, including his famous gingerbread houses at Christmas. He will be missed! https://t.co/bH7D3EYUZa pic.twitter.com/ZArekMMo6r — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 27, 2022

بدورها، غردت المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بصورة مع الطباخ الراحل قائلة: «لدى ذكريات طيبة جداً عن الشيف ميسنييه.. لقد أحب أن يسعد الناس بابتكاراته الجميلة، كبيوته الشهيرة من خبز الزنجبيل في عيد الميلاد، سنفتقده».

ربع قرن من العمل في البيت الأبيض

وعلقت مؤسسة «رونالد ريجان» على وفاته معربة عن أسفها لأنه «كان طاهياً في البيت الأبيض مدى 26 عاما وعاصر 5 رؤساء أميركيين، بينها 25 عاماً كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض، سيبقى شغفه والتزامه وحبه لعمله محفورًا في ذاكرتنا».

شعار رفعه طوال فترة عمله الطويلة

عمل «ميسنييه» في الحلويات لمدة 14 سنة، وبدأ العمل في البيت الأبيض عام 1979 بعد طلب السيدة الأولى روزالين كارتر، وقدم حينها مأكولات خفيفة بناء على طلبها، وكان يرفع شعارا طوال فترة عمله هو: «الكمال ليس من قبيل الصدفة» وقد اشتغل في فنادق كبرى في ألمانيا وبريطانيا وبرمودا.

وتزوج الطباخ الراحل من مارثا ويتفورد التي كانت تعمل في التدريس وتحمل الجنسية الأمريكية عام 1969، وأنجبا ابنين وتوفيت في يناير الماضي.