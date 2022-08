وفاة طباخ رؤساء أمريكا بعد معاصرته 5 حكام في البيت الأبيض

توفي رولان ميسنييه، أشهر طباخ حلويات فرنسية في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر 78 عامًا بعد معاصرته 5 رؤساء لفترة استمرت ربع قرن تفاخر خلالها بعدم تقديم طبق مرتين أبدا.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نقلاً عن نجل الطباخ أن الراحل ولد في بلدة بوناي قرب مدينة بيزانسون شرق فرنسا، وترك العمل في البيت الأبيض في 2004 ثم توفي في ولاية فرجينيا جنوب الولايات المتحدة جراء صراع مع مرض السرطان.

I have such fond memories of Chef Mesnier. He loved making people smile with his beautiful creations, including his famous gingerbread houses at Christmas. He will be missed! https://t.co/bH7D3EYUZa pic.twitter.com/ZArekMMo6r