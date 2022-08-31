العقوبة القانونية لـ راكب حاول تهريب المخدرات عبر مطار القاهرة 

ضبطت الأجهزة، المتهم بمحاولة تهريب أقراص ومواد مخدرة عبر مطار القاهرة، وفي جلسة اعترافات تفصيلية أدلى بها حول الواقعة، معترفا بإخفاء المضبوطات داخل مخبأ سري بإحدى الحقائب التي معه، اعتقادا منه استطاعته تهريبها عبر أجهزة الكشف على الحقائب، مشيرا إلى أنه لف المواد والأقراص المخدرة بورق حرارى «فويل»، معتقدا أن هذا الورق لا تستطيع الأجهزة كشفه بسهولة، فلف كل المواد المخدرة التى بحوزته بها، ووضعها داخل الجيب السرى بالحقيقة.

المتهم أخفى المخدرات داخل مخبأ سري بحقيبته

بعد انتهاء التحقيق، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسيتم تجديد حبسه من قاضي المعارضات في الموعد القانوني، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

قانوني: عقوبة الإتجار بالمخدرات تصل للسجن المؤبد والإعدام

حول الموقف القانوني للمتهم، يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب كل من يمارس الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما كان المتهم ينهي الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية، القادمة من أسطنبول، وأثناء ترقب دخول أحد الركاب لإنهاء الإجراءات الجمركية، بالتنسيق مع العقيد حاتم عزت من إدارة البحث الجنائي.

وكلف حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة غرف الوصول بمبنى الركاب رقم 3، أحمد مرسي محمد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 78 شريط لعقار الترامادول المخدر، وقطعة من مخدر الحشيش، مخفيين داخل لفافات من الورق الحراري.