جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من خردة الرصاص

تمكنت جمارك دمياط برئاسة عبدالحي أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من خردة الرصاص المحظور تصديره بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022.

وبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بوجود معلومات سرية عن محاولة شركة أ . ل . ا تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البيان الجمركي رقم 15262 لسنة 2022 والمحمل داخل عدد 2 حاوية 20 قدم رقمى 3023776 و 1239859 مصدرتين إلى سلوفينيا والصنف طبقا للمستندات المقدمة قوالب ألومونيوم.

تشكيل لجنة جمركية مشتركة

وجرى تشكيل لجنة جمركية مشتركة من محمد محمد نور مدير الإدارة ومحمد الزغبي مأمور الحركة وطارق الفرارجي مأمور التعريفة ومصطفى يوسف مدير التعريفة، لمعاينة مشمول الحاويات بحضور أيمن الدسوقي وهيثم الأطرش بمكافحة التهرب الجمركي، ومحمد خضر بالأمن الجمركي، إذ تبين وجود 24 قالب ألومونيوم في واجهة الحاوية للتموية والباقي كمية من قوالب الرصاص الخام بوزن 47 طنا و90 كيلوجرام محظور تصديرها طبقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة. وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة حوالي 3 مليون و801 ألف و783 جنيها.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

قرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.