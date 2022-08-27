جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية من إحباط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبو ظبي على رحلة طيران خطوط شركة العربية، اشتبه رجب بحيري رئيس الوردية ومحمود الشيشيني مأمور الحركة في الراكب «ا. م. ا» مصري الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية وغيرها أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح إبراهيم ومحمد خميس عبد السلام، مأموري الفحص بالأشعة، جرى تأكيد صحة الاشتباه.

تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب

وبالعرض على سعد عبادي مدير إدارة الجمرك، شكل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمود الشيشيني مأمور حركة ومحمود عثمان الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف مصطفى حسين وجورج شاكر رؤساء الوردية، وتبين وجود 2 «كيس شفاف» بهما قطع معدنية صغيرة الحجم خاصة بطب الأسنان ومدون على الكيس 1st buccal tubes 0.022 roth monoblock 10000pcs/bag بوزن إجمالي 3 كجم قائم تقريبا.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و600 ألف جنيه.

تحرير محضر ضبط جمركي

وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2022.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.