إزاي تطلع قيد فردي إلكتروني أو من الأحوال المدنية؟.. في خطوات بسيطة

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات استخراج القيد الفردي، سواء عبر الإنترنت، أو من خلال إدارة الأحوال المدنية.

وقبل معرفة خطوات استخراج القيد الفردي، يجب معرفة الشروط والأوراق المطلوبة وهي:

شروط استخراج القيد الفردي من الأحوال المدنية

- شراء نموذج 40 من مكتب البريد المصري وإرفاقه مع أوراق القيد الفردي.

- تعبئة البيانات المطلوبة داخل النموذج.

- أن تكون استخرجت قيد عائلي لأسرتك.

- يجب أن يكون اسمك مذكور ضمن أفراد العائلة.

- أن تتوفر معك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، مثبت بها حالتك الاجتماعية سواء أعزب أو مطلق أو غيره، وتسديد الرسوم المستحقة، في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة العباسية في القاهرة.

خطوات استخراج القيد الفردي إلكترونيا

1ـ البحث عن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2ـ اختيار الخدمات الإلكترونية .

3ـ الضغط على كلمة الأحوال المدنية.

4ـ تسجيل بيانات البريد الإلكتروني المطلوبة.

5ـ اختيار خدمة القيد الفردي.

6ـ تحديد عدد الأشخاص المستفيدين.

7ـ إدخال البيانات المطلوبة والضغط على كلمة «التالي» حتى النهاية.