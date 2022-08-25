المستندات المطلوبة للحصول على مقابر بمحافظة الجيزة.. أبرزها قيد عائلي

نهاية كل إنسان الموت، لذا يسعى الجميع إلى الحصول على مقابر خاصة به وبأسرته، وهو ما توفره محافظة الجيزة، حيث أطلقت مشروع «الجبانات» الذي يعد أحد أهم المشاريع الخدمية التي تهدف إلى توفير مدافن للمواطنين بأسعار مميزة ومنخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى واختيار مواقع بعيدة عن المناطق السكنية وعن المياة الجوفية.

ويستهدف مشروع «الجبانات»، الذي أعلنت عنه المحافظة، توفير مدفن لكل أسرة في الأحياء والمدن والقرى التي لا يوجد بها مدافن مقابل حق انتفاع مخفض، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز المستندات التي يجب تقديمها لحجز جبانة في الجيزة، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني للمحافظة.

المستندات المطلوبة لحجز مقابر

على الراغبين في الحصول على مقابر إحضار المستندات التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بشرط أن تكون سارية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة بشرط أن تكون سارية أيضا.

3- قيد عائلي للمتقدم.

4- إيصال مرافق حديث سواء إيصال «كهرباء/ غاز/ مياه».

5- صورة قسيمة الزواج.

6- كما يجب إحضار أصل المستندات المطلوبة للاطلاع عليها.

7- إحضار استمارة الحجز لتقديمها في الميعاد المحدد.

8- إذن توريد صادر من الجهاز للسداد بحساب الجهاز لدى بنك مصر .

9- إحضار عدد 2 صورة ضوئية من أصل إيصال السداد لمقر الجهاز حتي يتسني التخصيص.

10- تسجيل الأقساط المسدده بقاعده البيانات والاحتفاظ بأصل الإيصال الصادرة من البنك لتسليمها للجهاز عند استلام رخصة حق الانتفاع والجهاز غير مسئول في حاله فقدها.

شروط الحصول على مقابر

- ويشترط عدم حصول المتقدم أو أحد أقاربه علي مدفن من مدافن محافظة الجيزة أو غيره من قبل.

وطرحت محافظة الجيزة، في وقت سابق، مدافن للمواطنين بمساحات 21.66 مدافن جاهزة بأسعار رمزيه بالتنسيق مع مديرية الإسكان وتم تسليم المواطنين لها.