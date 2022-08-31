توافد الجماهير على حفل عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة «صورة»

توافد عدد كبير من الجمهور على حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، على هامش حفل ختام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30.

وشهدت بوابات الدخول تزاحما شديدا من الجمهور، الذي حرص على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت.

مصدر بالمهرجان: حفل عمر خيرت سيكون الأكثر حضورا

وقال مصدر من إدارة المهرجان، لـ«الوطن»، إنه من المُتوقع أنّ يكون حفل الموسيقار عمر خيرت، هو الأكثر حضورا من جانب الجمهور بين حفلات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة، ويتجاوز عدد حضور حفل الفنان هاني شاكر، الذي أحياه يوم الجمعة الماضي، الذي بلغ أكثر من 10 آلاف شخص.

مقطوعات موسيقية يُقدمها عمر خيرت لجمهور القلعة

ويبدأ حفل الموسيقار عمر خيرت، الساعة العاشرة مساءً، في سهرة خاصة مع ختام المهرجان، الذي سيُعرض حصريًا عبر شبكة تليفزيون «الحياة».

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور منها، «الخواجة عبدالقادر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، وعارفة وغوايش».