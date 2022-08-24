18 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم بدور العرض

حقق فيلم تسليم أهالي إيرادات أمس بدور العرض وصلت إلى 520 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الثلاثاء، إذ يواصل الفيلم تحقيق إيرادات عالية بدور العرض، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم تسليم أهالي

18 مليونًَا و373 ألف جنيه إجمالي ما حققه فيلم تسليم أهالي منذ طرحه بدور العرض، إذ نجح في الحفاظ على تصدُّر شباك التذاكر منذ بداية عرضه بدور السينما يوم 4 أغسطس من الشهر الجاري.

أبطال فيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، ويضم عددًا من ضيوف الشرف منهم شيكو وأحمد فتحي ومحمد ممدوح.

العمل من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، ويُعد الظهور السينمائي الأخير للنجمة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس عام 2021 إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

ظهور دلال عبدالعزيز

انتظر الجمهور فيلم تسليم أهالي، بعدما انتهت الفنانة دلال عبدالعزيز من تصوير الفيلم قبل إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة طويلة، وهو الفيلم الذي صوّرته قبل وفاتها بأيام قليلة.

أعمال فنية جديدة

تنتظر السينما عرض أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة منها فيلم خطة مازنجر، الذي انتهى أبطاله من تصويره منذ أيام، وبدأت الحملة الترويجية الخاصة بالفيلم سواء بالبرومو أو بوسترات الفيلم في الشوارع.

والعمل الجديد تستعد دور العرض لاستقباله غداً، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي وتعتمد على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة «مازنجر»، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدي ساسبنس، من خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويحاولان الخروج من هذا المأزق فيتورطان في مشكلة أكبر.