دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها: اللهم برد قبرهما بنسيم الجنة

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صوره تجمع والديها، طالبة لهما الرحمة.

وعلقت دنيا سمير غانم علي الصورة قائلة: «اللهم في يوم الجمعة برد قبر أبي وأمي وكل أمواتنا بنسيم الجنة يا أرحم الراحمين، سمير غانم، ودلال عبدالعزيز».

وتحرص دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي كل جمعة علي زيارة والديهما في المقابر وقراءة الفاتحة على روحهما وتوزيع الصدقات.

فيلم تسليم أهالي

وتنافس دنيا سمير غانم حاليًا على الإيرادات وشباك التذاكر في دور العرض من خلال فيلم «تسليم أهالي» والذي يشهد عودتها بعد سنوات غياب عن الأعمال الفنية، ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

كما يضم الفيلم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في آخر ظهور لها حيث تجسد في الفيلم دور موظفة حكومة تقع في غرام بيومي فؤاد وتنشأ بينهما قصة حب تتخللها مواقف كوميدية.