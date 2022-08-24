إيرادات فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم.. حقق رقما قياسيا

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة إيرادات فيلم تسليم أهالي، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، الذي يُعد من أبرز الأفلام الكوميدية المُشاركة في موسم أفلام صيف 2022، كما أنه آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية في أغسطس 2021.

18.3 إجمالي إيرادات فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن إيرادات فيلم تسليم أهالي، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، في بيانٍ صحفي، حيث حقق الفيلم في شباك التذاكر أمس الثلاثاء 520 ألف جنيه فقط، فيما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه بالسينمات في 3 أغسطس الجاري، 18.3 مليون جنيه.

وظلت إيرادات فيلم تسليم أهالي، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، تتصدر القائمة منذ طرحه، ليأتي في المركز الأول، طوال الأيام الماضية، متفوقًا على الأفلام المنافسة له، إذ إنه حظى بإقبالٍ جماهيري كبير.

108.5 إجمالي إيرادات فيلم كيرة والجن

كما استعرض محمود الدفراوي إيرادات الأفلام المُنافسة لفيلم تسليم أهالي، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، لعل أبرزها كيرة والجن، للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث حقق أمس الثلاثاء 331 ألف جنيه، فيما جاء إجمالي ما حققه في دور العرض حتى الآن 108.5 مليون جنيه، ليحصد المرتبة الأولى في قائمة أعلى الأفلام إيرادات بالسينما المصرية.

أما فيلم «الدعوة عامة» بطولة محمد عبد الرحمن وأحمد الفيشاوي، فجاء في المركز الخامس والأخير، حيث حقق إيرادات أمس الثلاثاء، 97 ألف جنيه فقط، أما إجمالي ما حققه في أسبوعه الأول 900 ألف جنيه حتى الآن.