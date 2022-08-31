«المصريين الأحرار»: الدعم المقدم من الدولة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الناجحة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الإجراءات الاستثنائية بشأن الحماية الاجتماعية التي اتخذتها القيادة السياسية في دعمها للفئات الأولى بالرعاية، جاءت انعكاسا لما حدث خلال الـ8 سنوات الماضية من وقوف القيادة السياسية بجوار محدودي الدخل والطبقات الكادحة.

زيادة 300 جنيه على البطاقات التموينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن جميع البرامج التي تطلقها الدولة في مختلف القطاعات لها انعكاس قوي ذات أثر مهم على مختلف المواطنين الذين يستفادوا من الدعم المقدم من قبل القيادة السياسية.

واستطرد: «قرار الرئيس السيسي بزيادة 300 جنيه على البطاقات التموينية والتي يستخدمها 64 مليون مواطن مصري له تغطية قوية لمعظم الطبقات المصرية، التي هي بحاجة إلى مثل هذا الدعم، والمبلغ هيكلف الدولة المليارات، وده جه نتيجة للمجهود المتخذ من قبل القيادة السياسية والإصلاح الاقتصادي الناجح خلال الفترات الماضية».

النيل من استقرار الدولة المصرية

أوضح أن أهل الشر دائما ما يستغلوا الأزمات العالمية للنيل من استقرار الدولة المصرية، إذ يسعون للتقليل من شأن ما جرى إنجازه أو ما استخدم في البنية التحتية والتطورات التي تشهدها الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية «لما بدأنا نزرع القمح خلال الفترات السابقة بات لدينا 5 مليون طن قمح سنويا، وواحدة واحدة هنستغنى عن الاستيراد».