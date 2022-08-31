«حماة وطن»: الرئيس السيسي يدعم الأسر الأولى بالرعاية دائما

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن، إن الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية بزيادة الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية من 100 لـ300 جنيه شهريا على مدار 6 أشهر، بمثابة قرار أسعد الشارع السياسي والمواطنين بشكل كبير، «الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، يسعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية».

نصير: القرارات الرئاسية الأخيرة انحياز للمواطن

أضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن القرارات الرئاسية الأخيرة، كانت بمثابة انحيازا قويا إلى المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الحزب بكل قياداته، يثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير.

نصير: القرار جاء في وقته

واستطرد: «القرار جاء في وقته، ورفع الدعم من 100 لـ300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية، قرار مهم، والإجراءات غير مرتبطة بالأموال فقط، لكن هناك تنوع في الإجراءات الحمائية للوقوف بجوار المواطنين، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، قمة النجاح في هذا المجال».

وأوضح أنه بتحالف كل الجمعيات العاملة في العمل الأهلي، والعمل تحت مظلة واحدة، ستكون التوجهات لهم بتركيز الدعم على الأسر الأولى بالرعاية، وسيكون الأمر أسهل كثيرا من عمل كل جمعية لوحدها وعلى حدة، «الدعم لما يخرج من جهة واحدة أفضل بكثير من أن كذا جمعية تروح لنفس المواطن، وبيحصل إهدار لبعض المواطنين الآخرين اللي لم يصل إليهم الدعم المقدم من الجمعيات».