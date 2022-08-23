رئيس حماية المستهلك: 20% خصومات على سلع معارض «أهلا مدارس»

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيقام 23 معرضًا لـ«أهلا مدارس»، بمشاركة 446 مكتبة، بجانب 20 قافلة، تشمل مكتبات متنقلة، للوصول إلى القرى التي يصعب الوصول إليها، بجانب عدة معارض أخرى في أرض المعارض مع الدخول العام الدراسي الجديد.

ولفت إلى وجود 119 معرضا فرعيا على مستوى المحافظات، لتوفير كل المستلزمات للمواطنين في ظل التطور الرقمي، مبينًا أن هناك خصومات كبيرة مع وجود تمويل من بعض البنوك لإتاحة التقسيط والتسهيلات لأولياء الأمور لتقسيط مصاريف المدارس.

توافر السلع الغذائية

أضاف «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أن الأحذية ومنتجات الجلود والشنط وملابس المدارس وصناديق الطعام ستكون متوفرة بأسعار في متناول المواطن، مبينًا أن الدولة تعمل على رفع الأعباء على المواطن في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، متابعا: «ده مش كلام للمزيادة دي فعلا توجهات الدولة».

سلع متعددة في المعرض

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك قطاع خاص بالمواد الغذائية في المعرض وسيتم توفير السلع الأساسية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب الأطعمة الغذائية التي يتناولها في السندوتش المدرسي، موضحًا أن نسبة التخفيض تبدأ بـ20% على السلع.

وتابع: التخفيضات لا تشمل منتجات الكمبيوتر وغيرها من الرقميات لأن هامش الربح فيها قليل، والدولة متحملة مصاريف المعارض، وأنا حابب أقدم الشكر للغرفة التجارية بالقاهرة وفي كل المحافظات لأنهم بيحققوا الرؤية الواضحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع العبء عن المواطن المصري ويفتتح رئيس الوزراء معرض «أهلا بالمدارس».